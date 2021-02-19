Понад 6000 мешканців Тернопільської області поставлять на військовий облік у 2021 році

З першими днями нового 2021 року в Україні стартувала приписна кампанія юнаків 2004 року народження до призовних дільниць. Вона відбувається відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Під час цього загальнодержавного заходу десятки тисяч осіб чоловічої статі буде викликано до районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де визначать, чи придатні вони до військової служби.

У Тернопільській області допризовників, яким цьогоріч виповниться сімнадцять років, близько 6200 осіб. На кожного юнака у найближчій районній військовій установі заповнять особову справу та видадуть приписне посвідчення.

Як повідомили в Тернопільському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), вже проведено комплексну роботу: підготовлено приміщення, складено точні списки юнаків та визначено склади приписних комісій. До цих комісій, окрім офіцерів військових установ, увійшли цивільні лікарі, психологи та працівники місцевих структур соціального забезпечення.

– У зв’язку із введенням у країні локдауну військові комісари в районах скорегували службові плани щодо проведення заходів із приписки допризовників. «Приписна кампанія – 2021» триватиме до 31 березня. За цей час кожен юнак пройде повне медичне обстеження, складе тести та поспілкується з військовослужбовцями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У результаті цього ми матимемо індивідуальні дані про придатність до військової служби, – пояснив начальник відділу призову (сектору комплектування) Тернопільського обласного ТЦК і СП майор Юрій Дмитрів.

Юнакам, приписаним до призовних дільниць, видають посвідчення про приписку, роз’яснюють права та обов’язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил.

Варто наголосити, що приписку громадян України чоловічої статі до призовних дільниць здійснюють з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.