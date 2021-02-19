У Тернополі розшукують зловмисника (відео)

Працівники Тернопільського районного управління поліції просять допомогти встановити особу чоловіка причетного до крадіжки.

Подія трапилася 14 лютого близько 5 години. Зловмисник викрав велосипед з під’їзду багатоповерхівки, що на вулиці Львівській 8.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами в Тернополі 27-11-70, 098-721-11-80 або на лінію “102”.