10:30 | 19.02.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі розшукують зловмисника (відео)

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Працівники Тернопільського районного управління поліції просять допомогти встановити особу чоловіка причетного до крадіжки.

Подія трапилася 14 лютого близько 5 години. Зловмисник викрав велосипед з під’їзду багатоповерхівки, що на вулиці Львівській 8.

 
Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.
 

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами в Тернополі 27-11-70, 098-721-11-80 або на лінію “102”.

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