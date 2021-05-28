Голова ради директорів компанії Креатор-Буд Ігор Гуда, виступаючи на дискусійній панелі «Посткарантинний девелопмент: чого очікувати ринку», організованій Конфедерація будівельників України, зазначив, що найважливіше завдання для забудівників під час світової коронакризи – це зберегти темпи будівельних робіт. І для цього девелопер має бути готовим до різних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, важливо прогнозувати подальшу можливість підрядників та партнерів виконувати свої функції та зобов’язання. Але будівельний бізнес і сам має бути гнучким, щоб швидко та без втрат адаптуватись до можливих змін в умовах роботи – в організаційних моментах, у маркетинговій політиці, в інструментах продажів тощо.

Забезпечення безпеки людей на всіх рівнях, відкритість, вміння адаптовуватись та стратегічно планувати роботу – такі умови успішного ведення будівельного бізнесу бачить сьогодні керівник компанії «Креатор-Буд».