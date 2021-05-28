Уродженець Тернопільщини став єпископом УПЦ

24 травня відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України). На ньому на вакантну Хмельницьку кафедру обрали преосвященного єпископа Павла (Юристого), звільнивши його від управління Одеською єпархією. Про це повідомиляють на сайті Православної Церкви України.

Що ж відомо про нового єпископа Хмельницького і Кам’янець-Подільського Української Православної Церкви (Православної Церкви України)?

В миру він Василь Володимирович Юристий, який народився 1 січня 1980 року в селі Увисла Гусятинського району Тернопільської області.

За повідомленням Одеської Єпархії ПЦУ, у 1997 році Василь Юристий закінчив школу в Увислі й до 2000 року навчався в Тернопільській духовній семінарії імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви Київського Патріархату. Під час навчання ніс послух іподиякона митрополита Тернопільського і Бучацького Василя (Боднарчука). Із 2000 року по 2004 рік навчався в Київській духовній академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Із 2001 року по 2006 рік ніс послух паламаря у Свято-Покровському соборі Солом’янського району міста Києва, а з 2008 року по 2014 рік – у Свято-Миколаївській парафії м. Борисполя. Із 23 лютого 2015 року був послушником Свято-Михайлівського Видубицького монастиря міста Києва.

9 липня 2015 року, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі міста Києва митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Білоцерківським Епіфанієм Василь Юристий пострижений у чернецтво з ім’ям Павло, на честь святого первоверховного апостола Павла. 26 липня 2015 року митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Білоцерківським Епіфанієм рукопокладений у сан ієродиякона, а 15 лютого 2017 року – ієромонаха. 1 вересня 2015 року вступив до аспірантури Київської православної богословської академії. Із жовтня 2017 року по січень 2018 року ніс послух в Управлінні Переяславської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату.

22 січня 2018 року Священним синодом Української Православної Церкви Київського Патріархату Павло (Юристий) був обраний на єпископа Одеського і Балтського, керуючого Одеською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату. 28 січня 2018 року рукопокладений у сан єпископа Одеського і Балтського.