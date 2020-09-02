Вчитель англійської мови Тернопільської школи №28 Наталія Трачук оригінально зустріла учнів 7-А класу після літніх канікул. У цьому їй допомогли відомі особистості Тернополя та України.

Для семикласників, де є класним керівником, Наталія Олександрівна підготувала приємну несподіванку. Спочатку провела серед них опитування, в якому запитала про те, хто з відомих тернополян, блогерів, українських співаків для них цікавий, за ким стежать у соцмережах, творчістю кого захоплюються, чия думка та слова для них важливі і до кого прислухаються. За підсумками цього опитування звернулася до відомих людей, аби ті привітали учнів з початком нового навчального року.

Я дуже ціную і безмежно вдячна тим людям, які відгукнулись на моє прохання і попри усю напруженість в роботі записали вітання з Днем знань для моїх семикласників, — підкреслила Наталія Трачук. — Дітям потрібно відчувати підтримку дорослих, особливо в такий нелегкий час.

Зокрема, вітання семикласникам надіслали мер Тернополя, співачка Зозуля, спортсмен Ігор Побер, музикант Юлік з команди DZIDZO, відомі Instagram-блогери, колишня учениця школи, стиліст Ольга Вінницька. Вони звернулись з особливими побажаннями для семикласників Тернопільської школи №28.

До слова, відео з 7-А класом мають сотні тисяч переглядів та лайків в соцмережі TikTok.