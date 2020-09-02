У Тернополі встановили бронзовий макет міської ратуші (фото)

У сквері по вулиці В. Чорновола в Тернополі відкрили бронзовий макет ратуші. Це п’ята робота тернопільських архітекторів в рамках проєкту “Бронзовий Тернопіль”.

Раніше у місті встановлено макети Парафіяльного костелу, площі Старий Ринок і Великої Синагоги, Першої державної Тернопільської гімназії.

“Макет виконаний у сотому масштабі, як і всі інші макети. Для його виготовлення використали історичні фотографії. Ми не мали жодних планів цієї будівлі, щоб відтворити задні фасади. Також були використані кадастрові плани Тернополя, щоб визначити саму довжину фасадів. Я зробив 3D модель, на основі цієї моделі зняли форму і відлили макет у Львові на ливарні”, – розповів 3-D моделювальник Володимир Кріса.

Також відкрили довоєнну мапу Тернополя 1925 року та дев’ять стовпців із ключами та зображеннями будівель, які знищили під час Другої світової війни.

Ратушу в Тернополі побудували 1 вересня 1872 року. У будівлі знаходився Тернопільський магістрат. У 1884 році над ратушею звели вежу, яка слугувала протипожежним постом. У квітні 1944 року під час Другої світової війни будівлю зруйнувала радянська авіація.

Над проектом «Бронзовий Тернопіль» працюють художник, скульптор Дмитро Мулярчук, різьбяр, художник Володимир Дусан, архітектор Борис Солонін, краєзнавець Тарас Циклиняк, архітектор, 3-D моделювальник Володимир Кріса.