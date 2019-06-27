Тернополем пройшла хода випускників (Фоторепортаж)

Міське свято “Випускний-2019” відбувся сьогодні у Тернополі в традиційному форматі.

Випускний розпочався із Параду. Урочиста колона пройшла центральними вулицями міста від Надставної церкви до міського стадіону. На стадіоні випускникам адресували вітання, вручали золоті і срібні медалі та навіть грошові премії. Зірковим гостем випускного стала тернопільська співачка Василина Зозуля.

На вручення грошових сертифікатів за кращий вишитий костюм міська рада виділила 20 тисяч гривень. По дві тисячі гривень премії отримали випускники, які здобули за зовнішнє незалежне оцінювання 200 балів.

Супроводжували колону випускників прапороносці в національних костюмах та муніципальний духовий колектив „Оркестра волі”. Громадський порядок під час руху колони і проведення урочистостей забезпечували поліцейські, працювали тут медики і групи рятувальників.