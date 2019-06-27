У Заліщиках готуються до інформаційного пікету

У Заліщиках, яке стало центром опору авантюрі будівництва каскаду ГЕС на Дністровському каньйоні, 28 червня відбудеться “День міста”. ЕГО “Зелений Світ” планує цього дня виставити на центральній площі Заліщиків інформаційний пікет, щоб говорити про загрози ГЕС-оманії для Дністра, які ще не минули.

“Гадаємо, що передвиборчий період варто використати для того, аби кожен з кандидатів у депутати, кожна партія, яка розраховує на голоси виборців у Західній Україні, заявили свою чітку позицію щодо Дністровського каскаду ГЕС та Програми розвитку гідроенергетики.