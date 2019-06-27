У Заліщиках готуються до інформаційного пікету
У Заліщиках, яке стало центром опору авантюрі будівництва каскаду ГЕС на Дністровському каньйоні, 28 червня відбудеться “День міста”. ЕГО “Зелений Світ” планує цього дня виставити на центральній площі Заліщиків інформаційний пікет, щоб говорити про загрози ГЕС-оманії для Дністра, які ще не минули.
“Гадаємо, що передвиборчий період варто використати для того, аби кожен з кандидатів у депутати, кожна партія, яка розраховує на голоси виборців у Західній Україні, заявили свою чітку позицію щодо Дністровського каскаду ГЕС та Програми розвитку гідроенергетики.
Адже після виборів “Гідра” неодмінно прокинеться…”, – зазначають організатори пікету.
Під час пікету проводитмуть збір підписів під зверненням до політиків, котрі зараз змагаються за місця у Парламенті – з вимогою зробити одним з пріоритетів оновленої влади розвиток дружньої до Природи енергетики на основі відновлюваних джерел, а також – енергозбереження.
Великі ГЕС на Дністрі не є відновлюваним джерелом енергії.
Підписати згадане звернення онлайн можна за цим посиланням – https://energytransition.in.ua/100re/…
На сьогодні петицію вже підписали більше 1800 громадян України.