Олеся Гудима стала другою художницею з Тернопільщини, роботи якої з’явилися на поштових марках. Першим був Іван Марчук. Скажете, яке це досягнення? А ось філателісти запевняють, що величезне! Оскільки у такий спосіб роботи художниці побачать тисячі.

До слова, для марки з серії “Кохання – це життя” обрали картину “Наречена”. Її художниця присвятила світлій пам’яті кінорежисера Сергія Параджанова та актора Івана Миколайчука. Адже вони, як і їх фільм “Тіні забутих предків”, визначально вплинули на формування творчого світогляду українки.

Загалом у доробку художниці – понад 1000 робіт. І кожна із них особлива – тепла, барвиста, пахне квітами… А почалося все у 28 років. Саме тоді пані Олеся вирішила кардинально змінити життя. Пішла з журналістики і стала малювати.

“Малювання для мене – це мій спосіб взаємодії зі світом… Це голод, це мій хліб. Я можу не їсти, не пити, а от малювати не можу…”, – ділиться художниця.

Тернополянка каже, що її твори народжуються інтуїтивно. Серце підказує…

“Коли малюю, перебуваю у стані, що близький до медитації. Цей стан допомагає мені зрозуміти, хто я та відновити свій зв’язок із Богом. Хтось може поїхати у святе місце — а я сідаю малювати”, — каже художниця.

Олеся Гудима створила кілька серій картин – “Квіти”, “Українська мадонна”, “Ангели миру для України”, “Сновида”, “Кроки”. Їх можна побачити в приватних колекціях майже усіх країн світу – в Канаді, Франції, США, Німеччині, Англії, Вірменії, Іспанії, Польщі, Швейцарії.

“Я хочу довести світу, що українське мистецтво – це сучасне мистецтво і на нього треба звернути увагу”, – підкреслює художниця і додає, що вона як полотно – чисте, на якому можна всесвіт намалювати.

Суспільне Око