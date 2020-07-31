Віктор Овчарук відзначив медичних працівників Борщівського району
Голова обласної ради завітав до медиків Борщівського району.
Віктор Овчарук вручив медичним працівникам закладів охорони здоров’я Борщівщини відзнаки Тернопільської обласної ради та подякував за жертовну працю і врятовані людські життя.
– Сьогодні, з огляду на поширення коронавірусу, професія медика набула особливого значення та важливості. Ви як справжні професіонали гідно стали на боротьбу з цією невідомою недугою, часто ризикуючи власним здоров’ям та життям, – зазначив голова обласної ради. – І так є при будь-якій ситуації: з якими б проблемами зі здоров’ям до вас не зверталися люди, ви завжди прийдете на допомогу, виявляючи відданість своїй справі. Низький уклін за вашу невтомну працю та щире і відкрите серце. Завдяки Вашій турботі та професійній майстерності у людини з’являється віра та надія на одужання, і це — найголовніше. Земний уклін усім медичним працівникам!