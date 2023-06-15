Тарас Герман просить допомоги купити авто для евакуацією тіл загиблих Героїв додому.

Від моменту трагедії у Часовому Яру Тарас Герман змінив напрямок своєї волонтерської діяльності і зайнявся евакуацією тіл загиблих Героїв додому.

Це емоційно складна, але вкрай необхідна робота, що виконується в основному за мої кошти та кошти моїх друзів, які допомагають з ремонтом авто та пальним. Остання дорога додому десятків наших полеглих Героїв була зідйсненювалася позиченими авто з рефрижиратором. Двічі-тричі на тиждень ми забираємо тіла воїнів, щоб якнайшвидше привезти їх попрощатися із найближчими. Ми брали на себе все – від отримання тіла та документації до передачі тіла рідним або у морг.

Та з початком літа виникла гостра необхідність у придбанні евакуаційного автомобіля-рефрижератора, щоб тіла наших Героїв були доставлені додому зі належною шаною. Ми знайшли таке авто і незабаром воно може бути в Україні, але для цього нам бракує коштів. Долучиайтеся до збору на авто! – просить волонтер.

Авто для евакуації полеглих

🎯Ціль: 200 000.00 ₴

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/7uMpgpj1XV

💳Номер картки банки

5375 4112 0699 0561

Тарас Герман

Платежі від юридичних осіб:

Найменування отримувача: БО БФ ЮА ФРІДОМ

Код отримувача: 44700353

Рахунок отримувача: UA743052990000026001023305610

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”