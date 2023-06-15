Захищаючи Україну, загинув Василь Соловей з Тернопільщини
15 червня близько часу ночі, захищаючи Батьківщину, загинув Василь Володимирович Соловей, 1977 року народження. Про трагедію повідомляє Кременецька військова адміністрація.
Призваний на військову службу ще у 2022 році, Василь мужньо ніс службу у ЗСУ, та внаслідок мінометного обстрілу обірвалось його життя.
Сумує рідне село Великі Загайці Великодедеркальської громади, у скорботі весь Кременецький район…
Шана і слава захиснику!
Сердечні співчуття рідним…
Нехай пам’ять не згасає!