Захищаючи Україну, загинув Василь Соловей з Тернопільщини

15 червня близько часу ночі, захищаючи Батьківщину, загинув Василь Володимирович Соловей, 1977 року народження. Про трагедію повідомляє Кременецька військова адміністрація.

Призваний на військову службу ще у 2022 році, Василь мужньо ніс службу у ЗСУ, та внаслідок мінометного обстрілу обірвалось його життя.

Сумує рідне село Великі Загайці Великодедеркальської громади, у скорботі весь Кременецький район…

Шана і слава захиснику!

Сердечні співчуття рідним…

Нехай пам’ять не згасає!

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