У Тернополі зник Володимир Домарецький
Поліцейські Тернополя розшукують мешканця села Острів Домарецького Володимира Івановича 1999 року народження.
Востаннє хлопця бачили 14 червня близько 12 години на зупинці громадського транспорту на вулиці Симона Петлюри.
Прикмети: худорлявої статури, чорне коротке волосся, зріст близько 1,75 см.
Був одягнений в світло-сіру куртку з білими та червоними вставками на грудях, сіро-чорні джинсові штани, чорні літні кросівки
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місцеперебування хлопця, телефонуйте за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».