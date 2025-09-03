Пожежа після ворожої атаки на Івано-Франківщині: школи та садочки закрили

3 вересня через ворожу атаку на Івано-Франківську область у місті Калуш погіршилась якість повітря. Через це призупинено навчання у школах та відвідування дитсадків.

Про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.

«На щастя, жертв нема. Є певні незначні пошкодження житлових будинків, але, слава Богу, і там руйнувань немає. Те, що сталося на іншому об’єкті — пізніше буде інформація. Наразі там іде ліквідація наслідків цієї атаки», — розповів міський голова у відеозверненні.

Він також поінформував, що після атаки відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому вирішили призупинити освітній процес.

«На сьогоднішній день дітки не будуть ні в школах, ні в садочках. Що три години буде йти моніторинг якості атмосферного повітря. На ТЕБ та НС сказали, що є незначне відхилення по якості повітря. Дана інформація буде висвітлюватися ДСНС і ставитися до відома наших мешканців. Була також рекомендація не відкривати вікна», — додав Найда.