У Лисівцях триває будівництво моста через річку Серет

У рамках програми «Велике будівництво» на Тернопільщині триває капітальний ремонт моста через ріку Серет на автошляху Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський.

«Дорога Р-24 у Тернопільській області роками використовувалася водіями вантажівок як основний коридор для перевезення будівельних матеріалів з кар’єрів. В результаті чого міст через річку Серет був зруйнований. Однак завдяки програмі «Велике будівництво» ми зможемо відновити зруйнований шляхопровід, — зазначає Володимир Труш. — Підрядна організація зведе міст довжиною 64 метри. Проїжджа частина мосту матиме ширину 8 метрів, на ній буде 2 смуги руху».

Підрядна організація ТОВ «АВАКС ПРОФ» проводить демонтаж зруйнованого моста. Паралельно стартувало відсипання майданчиків під влаштування берегових опор. Вони будуть влаштовані з буронабивних паль.

Наступний етап будівництва – заміна регілів на проміжних опорах. Міст перекриватиметься І-подібними балками На 1 і 3 прольоті їхня довжина становитиме 20,25 метра, а на середньому –22,25 м. По І-подібних балках буде влаштована монолітна плита, проведена гідроізоляція і укладено 2 шари асфальтобетону. Також на самому мості та підходах до нього буде влаштовано освітлення

Зазначимо, що люди та сільгосптехніка під час робіт користуються тимчасовим переїздом через ріку, який облаштований поруч з мостом.