У Тернополі чоловік стріляв у неповнолітнього: дитина в лікарні

У Тернополі сталася стрілянина у сквері на вулиці Лепкого, поблизу школи №21. Чоловік, який, імовірно, перебував у стані сп’яніння, вистрілив у неповнолітнього перехожого. Потерпілого доправили до медичного закладу, а стрільця затримали, пише 20 хвилин.

Про інцидент 18 жовтня повідомили читачі. За їхніми словами, внаслідок стрілянини є поранений.

У патрульній поліції Тернопільської області підтвердили факт стрілянини. За інформацією старшої інспекторки управління патрульної поліції Віталії Щупляк, повідомлення про інцидент надійшло о 21:43.

«Поліцейські о 21.43 отримали повідомлення, що невідомий чоловік, ймовірно, у нетверезому стані, здійснив постріл у перехожого з, можливо, травматичної зброї. Порушник викрикував та поводився неадекватно», — повідомила Віталія Щупляк.

Патрульні затримали чоловіка. Правоохоронці також перебувають із неповнолітнім потерпілим у медичному закладі. У хлопця є тілесні ушкодження.

На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Обставини стрілянини встановлюють.