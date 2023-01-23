У Тернополі хочуть закрити стаціонар протезного підприємства

У Тернопільському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві планують закрити стаціонарне відділення. Фінансує підприємство держава. Про це Суспільному розповів директор підприємства Юрій Хоміцький.

За його словами, на один день перебування пацієнта в стаціонарі з держбюджету виділяли в середньому 1 300 гривень. У 2023 році допомогу на утримання стаціонару держава не надаватиме. А самостійно фінансувати відділення підприємство не спроможне.

Протезно-ортопедичне підприємство. Фото: Суспільне Тернопіль

Тернопільське протезно-ортопедичне підприємство надає послуги із протезування, також тут виготовляють медичні і стоматологічні інструменти та ортопедичне взуття. Воно працює понад 20 років. Стільки ж часу діє стаціонарне відділення, де люди проходять реабілітацію. Працівниця Олена Петришин каже, що з грудня пацієнтів не приймають.

“Нам повідомили, щоб ми звільнялися за згодою двох сторін. 20 грудня вивезли всіх пацієнтів зі стаціонару. Примусово. Всіх зразу виписали. А ми ходимо, от для чого?”.

Олена Петришин. Фото: Суспільне Тернопіль

“Нас перевели на 48 годин в місяць, зробили нам таке, щоб ми просто самі писали заяви. Що це буде? Немає людей з інвалідністю, повимикали нам все, ми одягнуті у верхньому одязі сидимо, щоб відсидіти свої години”, – говорить молодша медсестра Світлана Щудло.

Медсестра Людмила Брутко каже, що не збирається писати заяви за свій рахунок:

“Якщо є для того наказ з Києва, то має бути скорочення по статті, що ліквідовується стаціонар і тоді нас скорочують”.

Працівниці підприємства. Фото: Суспільне Тернопіль

Олена Петришин каже, що з початком повномасштабної війни реабілітацію у відділенні проходили люди з різних областей України.

“Не на часі закриття стаціонару. Ми один-єдиний стаціонар в Тернопільській області. Коли людині привозять цей самий протез і залишають її вдома саму з тим протезом, ні вона, ні рідні одразу не можуть запам’ятати, як його правильно одягнути, як в ньому ходити. Це треба мати, де в ньому ходити”.

Директор підприємства Юрій Хоміцький розповів про лист від Міністерства соціальної політики.

“12 грудня нам прийшов лист з Міністерства соціальної політики, що бюджетом не передбачено фінансування стаціонарів первинного і складного протезування на 2023 рік”.

Юрій Хоміцький. Фото: Суспільне Тернопіль

Стаціонар розрахований на 12 ліжок. Юрій Хоміцький повідомив, що за минулий рік реабілітацію тут пройшли 67 осіб. Фінансується відділення із держбюджету. За його словами, лікування одного пацієнта у відділенні обходиться державі у майже 37 тисяч гривень.

“Держава виділила на утримання стаціонару 2 мільйони 470 тисяч гривень. З них зарплата працівників становить 2 мільйони 15 тисяч гривень. Залишається 470 тисяч. Туди входять комунальні послуги, закупівля ліків, послуги прання білизни. На цей час держава прийняла таке рішення, щоб на 2023 рік не фінансувати стаціонар”.

Юрій Хоміцький. Фото: Суспільне Тернопіль

Зараз на підприємстві – 52 працівники. Якщо стаціонар закриють, 12 з них втратять роботу.

“Згідно з чинним законодавством, ми їх мали попередити за два місяці. Оскільки нам вже лист прийшов 12 грудня, ми їх попередили десь 13, 14 грудня. Звичайно, протримаємо людей до середини лютого, виплативши їм всі виплати, які згідно з чинним законодавством, зарплати, відпускні – ми все це людям виплатимо в повному обсязі”, – каже директор.

Ортопедичне взуття, яке виготовляє підприємство. Фото: Суспільне Тернопіль

Працівники стаціонарного відділення звернулися до керівництва держави.

“Ми написали колективне звернення у Міністерство соціальної політики України. Від офісу Президента України нам прийшло повідомлення, що наша заявка розглядається”, – розповіла медсестра Олена Петришин.

З приводу цієї ситуації, що склалася на підприємстві, кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Міністерства соціальної політики. Там відповіли, що потрібно формувати запит на електрону адресу і вони нададуть відповідь.

Палата. Фото: Суспільне Тернопіль

Кореспонденти надіслали інформаційний запит у Міністерство. Про результат повідомимо згодом.