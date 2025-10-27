У Тернополі водій під наркотиками ледь не збив жінку з дитячим візком

У Тернополі зафіксовано ще один випадок порушення правил дорожнього руху. Водій автомобіля Skoda створив аварійну ситуацію на пішохідному переході, коли перехожі, зокрема жінка з дитячим візком, переходили дорогу. Відео інциденту швидко поширилося в соцмережах, де його побачили користувачі.

Під час патрулювання, поліцейські з’ясували, що водій цього автомобіля порушив вимогу дорожнього знаку “В’їзд заборонено”. Однак, на цьому порушення не закінчилося. Під час спілкування з інспекторами 47-річний чоловік проявив ознаки наркотичного сп’яніння. Відповідно до законодавства, він відмовився проходити тест на наркотики в медичному закладі, що також є порушенням.

Поліцейські склали на порушника низку адміністративних матеріалів:

Ч. 1 ст. 122 — Порушення вимог дорожніх знаків.

Ч. 5 ст. 122 — Створення аварійної обстановки.

Ч. 1 ст. 130 — Керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Посвідчення водія було вилучено, а чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.

⚠️ Кожен водій має усвідомлювати серйозну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Пам’ятайте про безпеку на дорогах!

Відео можна переглянути ТУТ