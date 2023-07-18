Обираємо гральний заклад онлайн: казино Champion

Завдяки легалізації грального бізнесу в Україні азартні гравці отримали змогу грати абсолютно легально та без зайвих ризиків. Вже зараз українцям доступні різноманітні гральні заклади з широким вибором ігрових активностей, бонусів та додаткових можливостей. Головне — обрати комфортну гральну платформу під власні запити та побажання.

Сьогодні ми з вами розглянемо казино Чемпіон — ліцензований гральний заклад онлайн, що має ліцензію КРАІЛ від 2021 року й легально працює в Україні. Поглянемо на доступні ігрові активності, бонуси та переваги для гравців.

Які ігри пропонує Champion Casino

Хоча деякі гравці відмічають, що асортимент ігор в Champion не такий великий, як в деяких інших онлайн-казино, для більшості користувачів доступних ігрових активностей більш ніж достатньо. Вам доступні десятки ігор, серед яких:

різноманітні слоти на будь-який смак;

європейська рулетка;

карткові ігри;

колесо фортуни тощо.

Спробувати більшість з ігор можна без реєстрації та поповнення депозиту. Для цього доступний демо-режим. Окрім того, Champion пропонує безліч вигідних бонусів, про які ми розповімо далі.

Бонуси та спецпропозиції для гравців казино Champion

Одразу зауважимо, що відстежувати актуальні бонуси та спеціальні пропозиції ви можете самостійно на сторінці https://champion.lviv.ua/champion-download/. Наразі ж можете скористатися постійними бонусами:

100 грн за реєстрацію в Champion Cadsino;

100 грн за верифікацію акаунта;

до 100% за перший депозит

Мінімальна сума поповнення депозиту становить 10 гривень, а мінімальна сума для виведення — 200 грн. Термін виведення коштів — до 10 днів. Підтримуються різні платіжні системи, доступні в Україні.

Важливі переваги казино Champion

Найголовніша перевага — те, що Champion працює в Україні повністю легально та має ліцензію КРАІЛ від 2021 року. Але є й інші важливі переваги, про які варто сказати:

ліцензійне програмне забезпечення від перевірених розробників;

високий відсоток повернення (RTP) — до 98%;

безпека персональних даних користувачів;

підтримка UAH та USD для фінансових операцій;

наявність мобільних застосунків для iOS та Android.

Сайт Champion Casino працює в Україні без будь-яких обмежень, а тому для його використання не потрібно активувати VPN чи користуватися дзеркалами. Все працює бездоганно в усіх актуальних веб-браузерах та через офіційний додаток онлайн-казино. Тому ніяких складнощів з використанням у вас точно не виникне.

Та варто зауважити, що Champion є податковим агентом України. Відповідно, з усіх виплат утримується податок у розмірі 18%, а також військовий збір — 1,5%. Тобто загалом 19,5%. Таким чином при виплаті виграшу сума буде дещо меншою. Зате обираючи для гри саме легальні гральні заклади (Champion чи інші онлайн-казино), ви тим самим підтримуєте українську економіку, що в цей час особливо важливо.

Тому якщо ви шукаєте для себе сучасне ліцензоване онлайн-казино, Champion може стати вдалим варіантом для вас.