Верховний суд визнав винними лікарів в смерті Ромчика Кулака

Верховний Суд залишив без змін рішення Львівського апеляційного суду у справі щодо смерті 12-річного хлопчика Романа Кулака через лікарську недбалість. Хірурга Жидачівської лікарні Юрія Михайлюка та інфекціоністку Ганну Чущак визнали винними у смерті дитини. Про це повідомила на Facebook-сторінці адвокатка Галина Янко.

“Верховний Суд залишив без змін рішення як Миколаївського районного суду, так і Львівського апеляційного суду в тому, що двоє лікарів, зокрема хірург Жидачівської лікарні Михайлюк Юрій та інфекціоністка Чущак Ганна винні у смерті дитини, хлопчика Ромчика Кулака. Тепер довіку хірург матиме неспокутуваний гріх за смерть дитини, бо те, що він витворяв на судових процесах, то негідне людини в професії лікаря. Спочивай в спокої, дитино”, — каже Галина Янко.

П’ять років тому Роман Кулак потрапив у Жидачівську лікарню. Там в нього діагностували тепловий удар та згодом гастрит. З Жидачівської районної лікарні дитину доправили до Львова. Батько хлопця каже – там йому діагностували заворот кишківника. Врятувати Романа не встигли. 27 червня 2017 року хлопець помер.

Миколаївський районний суд на Львівщині визнав винними двох лікарів Жидачівської районної лікарні. Суддя присудив два роки ув’язнення Ганні Чущак та три роки Юрію Михайлюку. Проте до останнього застосував амністію, а Ганна Чущак отримала один рік умовного терміну. Свою провину медики не визнали і оскаржували рішення в Львівському апеляційному суді.

Апеляцію Ганни Чущак не розглядали. Вона подала клопотання про закриття кримінального провадження за строком давності

У липні 2022 року Львівський апеляційний суд відхилив клопотання про призначення повторної експертизи щодо дій Юрія Михайлюка. Його визнали винним у неналежному виконанні обов’язків. Тоді адвокат хірурга Олег Мицик заявив, що рішення оскаржуватимуть.