Повістки дозволили вручати незалежно від місця військового обліку – постанова уряду

Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дозволивши вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова №318 від 7 квітня оприлюднена на Урядовому порталі.

Так, згідно з документом, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, зокрема здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних і резервістів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки):

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Відповідно до змін, військкомати більше не виконують завдань щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Крім того, постановою розширені обов’язки керівника ТЦК. Згідно з документом, він відповідає також за “здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву) та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до порядку мобілізаційного розгортання, визначеного Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил, а також на військову службу за призовом осіб офіцерського складу”.