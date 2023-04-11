Гасили пожежу, знешкоджували вибухівку: поблизу Тернополя рятувальники провели навчання
П’ятдесят рятувальників головного управління пожежно-рятувальної служби області взяли участь у навчаннях на Водній арені Тернополя. Відпрацювали 4 ситуації: гасіння пожежі, знешкодження вибухівки, порятунок потопельника та ліквідацію хімічної загрози.
“Ми провели перезатарення хімічної речовини у бочку, в ємність. Із захисних костюмів були очищені всі хімічні реагенти, тобто особовий склад був у безпеці”, – розповів Суспільному начальник групи хімічного захисту Юрій Роговський.
Тернувалися з використанням навчальної вибухівки. Також відпрацювали гасіння пожежі.
“Зараз якраз пора така, що майже щоденно пожежно-рятувальні підрозділи тернопільського гарнізону, а також області виїжджають на події з ліквідації пожеж в екосистемах. Ми стараємося щороку проводити такі навчання, вдосконалюємо свої навички”, – розповів начальник першої пожежно-рятувальної частини Юрій Кудринський.
За умовами навчань, на одному з підпалювачів загорівся одяг, він стрибнув у воду.
До його порятунку залучили водолазів та кінологів. Одна із собак, з якими проводили обшук території – вівчарка Жук.
“Наше завдання сьогодні – це був обшук прибережної зони для того, щоб можна було виявити, чи часом людина, яка постраждала, самостійно не вибралася з водного плеса. І, можливо, вона десь знаходиться на березі та потребує медичної допомоги”, – каже начальниця кінологічного відділення Катерина Кузик.
“Ці навчання планові, вони проводяться відповідно до рішення Ради оборони Тернопільської області. Під час війни ми стикаємося із застосуванням хімії, з гуманітарним розмінуванням території. Наші піротехніки працюють над очищенням цих територій та знешкодженням вибухонебезпечних предметів”, – розповів начальник головного управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей.