Гасили пожежу, знешкоджували вибухівку: поблизу Тернополя рятувальники провели навчання

П’ятдесят рятувальників головного управління пожежно-рятувальної служби області взяли участь у навчаннях на Водній арені Тернополя. Відпрацювали 4 ситуації: гасіння пожежі, знешкодження вибухівки, порятунок потопельника та ліквідацію хімічної загрози.

Рятувальники на навчанні. Суспільне Тернопіль

“Ми провели перезатарення хімічної речовини у бочку, в ємність. Із захисних костюмів були очищені всі хімічні реагенти, тобто особовий склад був у безпеці”, – розповів Суспільному начальник групи хімічного захисту Юрій Роговський.

Рятувальники відпрацьовують ситуацію хімічної загрози. Суспільне Тернопіль

Тернувалися з використанням навчальної вибухівки. Також відпрацювали гасіння пожежі.

Працівники ДСНС на навчанні. Суспільне Тернопіль

Рятувальники провели навчання, де гасили пожежу й знешкоджували вибухівку. Суспільне Тернопіль

Рятувальники використовували різну техніку. Суспільне Тернопіль

“Зараз якраз пора така, що майже щоденно пожежно-рятувальні підрозділи тернопільського гарнізону, а також області виїжджають на події з ліквідації пожеж в екосистемах. Ми стараємося щороку проводити такі навчання, вдосконалюємо свої навички”, – розповів начальник першої пожежно-рятувальної частини Юрій Кудринський.

Гасіння пожежі в екосистемі. Суспільне Тернопіль

Пожежна машина набирає воду. Суспільне Тернопіль

Гасіння пожежі з автомобіля. Суспільне Тернопіль

За умовами навчань, на одному з підпалювачів загорівся одяг, він стрибнув у воду.

Навчання на воді. Суспільне Тернопіль

До його порятунку залучили водолазів та кінологів. Одна із собак, з якими проводили обшук території – вівчарка Жук.

“Наше завдання сьогодні – це був обшук прибережної зони для того, щоб можна було виявити, чи часом людина, яка постраждала, самостійно не вибралася з водного плеса. І, можливо, вона десь знаходиться на березі та потребує медичної допомоги”, – каже начальниця кінологічного відділення Катерина Кузик.

Катерина Кузик і Жук. Суспільне Тернопіль

“Ці навчання планові, вони проводяться відповідно до рішення Ради оборони Тернопільської області. Під час війни ми стикаємося із застосуванням хімії, з гуманітарним розмінуванням території. Наші піротехніки працюють над очищенням цих територій та знешкодженням вибухонебезпечних предметів”, – розповів начальник головного управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей.

Віктор Маслей. Суспільне Тернопіль