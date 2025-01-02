Військовий з Тернопільщини ходить на позиції з кішкою з очима кольору українського прапору
На передовий поруч із військовослужбовцем 105 окремої бригади територіальної оборони із позивним “Хантер” завжди перебуває незвичайна напарниця — кішка, на ім’я Зефірка. Про це розповідає пресофіцер бригади Юрій Кульпа.
Вона носить спеціально пошитий бронежилет і має унікальну зовнішність: різнокольорові очі — одне синє, інше жовте, що нагадує кольори українського прапора.
Маму Зефірки боєць знайшов у селі на Запоріжжі.
— У нас тоді було справжнє нашестя мишей, — згадує «Хантер». — Я вирушив у село, аби знайти кота. Місцеві показали мені двоє кошенят: одне біле, інше сіре. Я забрав їх на позиції, і вони стали частиною нашої команди. Згодом кішка народила п’ять кошенят: двоє білих і троє рудих.
Коли кошенятам було лише тиждень, Михайло помітив, що в одній з них різнокольорові очі.
— Одне око синє, інше жовте, як прапор України. Тоді я вирішив залишити її собі. Відтоді вона завжди поруч зі мною: і в бою, і в тилу. Це наша справжня патріотка, — розповідає боєць.
За словами Михайла, Зефірка спокійно реагує на звуки вибухів, але звук наближення дрона підвищує у її тривогу, і вона відразу забігає в укриття.
Щоб забезпечити екіпіруванням свою пухнасту напарницю, «Хантер» замовив для неї бронежилет, який побачив у TikTok.
— Вона любить сидіти в моєму капюшоні. Зі мною виходить на позицію на п’ять діб і разом повертається зі мною. Зефірка дуже жвава, любить, коли з нею граються. Мишей вона не їсть, але ловить їх з задоволенням, — розповідає сержант з Тернопільщини.
Зефірка народилася 23 травня 2024 року, зараз її сім місяців.
І ця історія — ще один приклад того, як навіть у найважчих умовах війни люди і тварини підтримують одне одного.