Децентралізація 2023: яких законодавчих змін потребує місцеве самоврядування?

Про це у «Школі ефективних медіа», що проходить у Києві, журналістам розповів народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету ВРУ Віталій Безгін.

«Зараз готується законодавче забезпечення змін конфігурації громад, які постраждали внаслідок окупації чи бойових дій, – зазначив він. – Наприклад, у деяких громадах Харківської області повністю зруйновано близько 30% населених пунктів. Зрозуміло, що в південних областях після звільнення територій рівень руйнування інфраструктури буде ще більшим. Також логічно з точки зору нашої безпеки реорганізувати все прикордоння із Росією та Білоруссю в межах 40-кілометрової зони. Інші території теж можуть зазнати точкових змін, які, ймовірно, будуть передбачені законопроєктом 8263 «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», що зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді».

Такі зміни, на думку Віталія Безгіна, ймовірні не раніше, ніж за півроку після повного завершення бойових дій на території України, коли максимально мінімізуються міграційні процеси населення і стане зрозумілим, які населені пункти можливо буде відновити.

Народний депутат України також висловив сумнів щодо законодавчого закріплення можливості переходу окремих населених пунктів від однієї громади до іншої. «Навіть складно уявити таку процедуру, оскільки незрозуміло, хто матиме повноваження ініціювати такий перехід і головне – наскільки негативні наслідки це може мати для вже сформованих громад», – пояснив Віталій Безгін.

«Школу ефективних медіа» організував Український кризовий медіа-центр в рамках Програми USAID DOBRE. У другій хвилі навчання беруть участь 23 журналісти регіональних та всеукраїнських ЗМІ із 8 областей.