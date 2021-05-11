Віталій Дерев’яник та Віктор Вонс із обласної ДЮСШ вибороли срібні медалі всеукраїнського турніру з настільного тенісу

Високих успіхів досягли юні тенісисти обласної ДЮСШ Віталій Дерев’яник та Віктор Вонс, виступаючи у змаганнях Дитячої ліги серед юнаків та дівчат 2006-2008 років народження, повідомляє управління фізичної культури і спорту ТОДА.

Як повідомив тренер спортсменів Сергій Кунинець, за підсумками турніру, Віталій та Віктор вибороли срібні медалі. Чемпіонат проходив у три тури. У перших двох тенісисти з Тернопілля були другими, а в останньому, заключному, який нещодавно відбувся у місті Жовква Львівської області за участі 16 команд дівчат та 21 команди юнаків, стали третіми.

Однак за результатами трьох турів наші спортсмени посіли друге місце, поступившись одеситам і обійшовши команду “ДЮСШ-2” із Луцька,.

За словами тренера, окрема подяка директору Тернопільської ЗОШ №23 Степану Мохоруку, який надає можливість юним тенісистам обласної ДЮСШ тренуватись у приміщенні школи.