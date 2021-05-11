У напрямку Кременця запрацювали радари TruCAM

На автомобільній дорозі М-19, а саме на ділянці автодороги від Тернополя у напрямку до Кременця мобільна група поліцейських, за допомогою лазерного приладу TruCAM, слідкує за дотриманням водіями обмежень швидкості руху. Про це повідомляють у Патрульній поліції Тернопільської області.

Перевищення швидкості — це одна з основних причин дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. За для зменшення кількості травматизму на автодорогах державного значення та забезпечення безпеки дорожнього руху, інспектори управління патрульної поліції спільно з групами реагування патрульної поліції Тернопільської області розпочали вимірювання швидкості руху транспортних засобів.

Нагадуємо:

– згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год – тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень;

– згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

Відповідно до правил дорожнього руху:

– у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год;

– у житлових та пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год;

– під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год;

– на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою – не більш як 110 км/год;

Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Кермуйте відповідально.