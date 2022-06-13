Вибух у Чорткові: свідчення очевидців

Після ракетного обстрілу Чорткова, 23 людей травмовані. Чотири російських ракети влучили у житловий район міста. Одна з ракет пошкодила газопровід. Витік газу вже ліквідували, у місті відновили комунікації. Про це розповів голова Чортківської громади Володимир Шматько.

За його словами, найбільшого руйнування зазнали три багатоповерхівки.

Пошкоджені будинки у Чорткові. Соломія Струс / Супільне

“Створені 5 комісій, які зараз роблять поетапний обхід будинків, квартир. Знаходять власників, обстежують помешкання, фіксують наслідки руйнувань”, – каже голова громади.

Комісія обстежує пошкоджені будинки. Соломія Струс / Супільне

Після того, як рятувальники та правоохоронці обстежили багатоповерхівки, людям дозволили зайти до квартир, щоб забрати цінні речі. Пропускали по одній людині у супроводі поліції.

Після обстеження квартир комісією, власники помешкань повернулися додому. Соломія Струс / Супільне

Один із мешканців будинку Ігор Бенько розповів, що жив у цій квартирі два роки. Вона зруйнована повністю. Під час вибуху він був вдома.

“Ми спали, почули один вибух. Я з ліжка злетів, хвилею знесло. Все почало летіти. Нас швидко вивезли. Одразу нас помістили у швидку і відвезли до лікарні. У нас ушкоджень осколкових не було”, – каже Ігор Бенько.

Під’їзд пошкодженого будинку. Соломія Струс / Супільне

Із 23 травмованих, на сьогодні у лікарні перебувають десятеро людей. Про це розповів керівник Чортківської лікарні Ростислав Шульський.

“Першочергово люди поступали з осколковими травмами. Це було скло або побутові предмети. Стан усіх 10 пацієнтів, які зараз у нас на стаціонарному лікуванні, стабільний. Загрози життям цих людей немає”, – каже Ростислав Шульський.

Вибух знищив і автомобілі місцевих жителів. Соломія Струс / Супільне

Поблизу місця, куди потрапили ракети, знаходиться офісний центр. Власник будівлі Іван Батрин оглянув пошкодження.

Власник будівлі Іван Батрин. Соломія Струс / Супільне

“Найбільше пошкоджений дах. Його і вікна повністю доведеться замінювати”, – каже чоловік.

Пошкоджений будинок, у якому знаходиться офісний центр. Соломія Струс / Супільне

Хвиля від вибуху пошкодила і будинки на сусідніх вулицях. У квартирах повибивало вікна.

Під’їзд пошкодженого будинку. Соломія Струс / Супільне

Вибух бачила Марія Демко.

“Я стояла біля вікна і чекала дощу. Чую, летить літак. А то не літак, а ракета летіла. Спалахнув вогонь, десь на 20 метрів, дуже величезний вогонь. І я зразу впала на підлогу”, – розповіла жінка.

Залишки знищених вікон. Соломія Струс / Супільне

Будинки оглянула комісія, яку створили у міській ради. Член комісії Володимир Романюк каже, побували у 46 квартирах, зафіксували там усе, що знищив вибух.

Член комісії Володимир Романюк. Соломія Струс / Супільне