У Тернополі неповнолітній велосипедист врізався в автобус

Подія трапилася у п’ятницю, 10 червня, близько 20 години на вулиці Кривоноса.

За попередніми даними, 16-річний велосипедист, виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, ймовірно, не помітив автобус та в’їхав у його задню частину. У результаті удару неповнолітній отримав травми голови. Хлопця доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).