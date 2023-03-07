“Замурували” в центрі Тернополя. Як фірма улюбленця міськради плює на людей, закон і будівельні норми

Приватний будинок по вулиці Шпитальній у Тернополі з обох боків “замуровують” висотками попри те, що за документами там повинно було зводитися індивідуальне житло.

Компанія «Проф-Тер-Буд» Сергія Щеглецького, завершуючи будівництво п’ятиповерхівки за адресою Шпитальна 20, 22, починає зведення ще однієї будівлі за адресою Шпитальна 26. Порушивши усі існуючі норми будівельних робіт на одному об’єкті, «товка» улюбленця Тернопільської міської ради продовжує ганебну практику на іншому. Між обома будівельними майданчиками у присадибному будинку намагаються жити люди. Життям це називати стає дедалі важче, адже з однієї сторони вікна садиби «замуровані» п’ятиповерховим багатоквартирним будинком. А з іншої – екскаватори риють «підкоп» під гараж, в перервах між роботами піднімаючи на висоту бетонні блоки і скидаючи їх на землю, щоб обтрусити від землі.

Короткий екскурс в історію

У листопаді минулого року ми повідомляли, що в Тернополі впроваджується нова будівельна схема, за якою замість зазначених в документах індивідуальних житлових будинків близькими до міської ради Тернополя забудовниками зводяться багатоквартирні будинки, ще й з порушенням усіх можливих норм безпеки.

Зокрема, ми зазначали, що на вулиці Квітки Цісик бетонна плита, яку переносив будівельний кран, впала на подвір’я приватного будинку. Забудовник заспокоював жителів сусідніх приватних будинків, що планує звести у приватному секторі невеличкий будинок «на дві сім’ї». Та з часом виявилось, що по сусідству розгорнулося масштабне будівництво багатоповерхівки.

Схожу аферу провернули на вулиці Шпитальній 20, 22. Це центральна частина міста, неподалік міської лікарні №1 і станції швидкої допомоги. Тут теж замість індивідуального житла та без погодження з власниками суміжних ділянок виріс повноцінний п’ятиповерховий будинок з окремим технічним поверхом, в той час як територія під ним відноситься до категорії Ж-1 – зони садибної забудови.

Будівельні роботи здійснює ТОВ «Проф-Тер-Буд» Сергія Щеглецького, про якого ми вже згадували у наших розслідуваннях і про якого поговоримо у даному матеріалі.

Висота – до 12 метрів

Відповідно до Містобудівних умов та обмежень (далі МУО) на ділянках з кадастровими номерами 6110100000:12:009:0006 та 6110100000:12:009:0044 здійснюється «Будівництво індивідуального житлового будинку з прибудованими приміщеннями для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності». Цільове призначення вказаної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Висота будівлі – до 12 метрів.

Будівельні роботи розпочато 21 лютого 2022 року, а дозвіл на їхнє проведення було видано 27 липня 2022 року після того, як жителі суміжної ділянки по вулиці Шпитальна, 24 написали звернення у міську раду щодо незаконності даного будівництва. На інформаційному стенді відразу вказувалися неправдиві дані про те, що зводиться індивідуальний житловий будинок господарським способом. Насправді, з перших днів було зрозуміло, що тут планується щось значно масштабніше. Більше того, забудовник настільки знахабнів, що поруч розмістив оголошення щодо продажу квартир у запланованій п’ятиповерхівці.

Ми згадували, що на згаданому будівництві не дотримуються дистанція між будівельним об’єктом та прилеглими будинками. У даному випадку вона за технічно-будівельними нормами повинна сягати 15-20 метрів – відповідно до висоти будинку.

Зведення будівлі супроводжується численними порушеннями техніки безпеки, ДБН щодо побутових і містобудівних розривів, санітарних та протипожежних норм, розривів між індивідуальним житловим будинком і будівельною технікою у випадку Шпитальної, 24, та вимог до інсоляції на Шпитальній, 10. Жодної зазначеної в МУО норми на цьому об’єкті дотримано не було. Як і на Квітки Цісик тут теж над головами мешканців приватної садиби «літали» бетонні плити, адже техніка працювала впритул до суміжної ділянки.

Жителі приватної садиби по вулиці Шпитальна, 24 уже рік живуть у стані психологічного стресу через постійний гул техніки і кричуще ігнорування з боку влади щодо порушень.

До 12 метрів – можемо повторити

Та як з’ясувалося, меж відчуттю безкарності в авторів афери немає. Жителів згаданої садиби вирішили остаточно «замурувати» багатоквартирними будинками з обох боків. Нещодавно за адресою Шпитальна, 26, вже з іншої сторони приватного господарства, будівельники знесли індивідуальний будинок попередніх власників та почали рити котлован. На даному об’єкті площею 0,089 га забудовником виступає все те ж ТОВ «Проф-Тер-Буд». Змінився лише замовник.

Згідно містобудівних умов та обмежень тут планується «реконструкція індивідуального житлового будинку з прибудовою приміщень для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності». Висота будинку, як і в першому випадку – нібито 12 метрів. Ну а далі все по колу. Дистанція між об’єктом та суміжною ділянкою не дотримується навіть у 8 метрів згідно МУО.

Копання глибокого котловану під майбутній фундамент відбувається на відстані приблизно 10 см від фундаменту огорожі, а в окремих місцях ківш екскаватора дістає безпосередньо фундаменту огорожі. Роботи ведуться на відстані приблизно 0,95 – 1,3 м від гаражу, у будь-який момент загрожуючи його руйнуванню. Люди скаржаться, що вже з’явилися тріщини у відмостці навколо гаража, а також відбулося зміщення відмостки від його фасаду.

За даними жителів сусідніх будинків, машиніст екскаватора не зважає на людей та знаходження в центрі Тернополя. Зокрема, 2 березня горе-«спеціаліст» піднімав ковшем на висоту бетонні плити, що знаходилися у місці копання котловану і з висоти кидав їх додолу, у такий спосіб обтрушуючи землю. Від цього нецивілізованого способу ведення будівельних робіт вібрація передавалися на стару частину приватної садиби, збудованої у 1950-х роках. На будинку уже з’явилися тріщини.

Хто такий Сергій Щеглецький

Починаючи з 16 липня 2022 року жителі сусідніх будинків написали колективні та індивідуальні звернення до міського голови м. Тернополя Сергія Надала, Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області та інших контролюючих органів.

Усі звернення залишились без дієвої відповіді. Типові реакції – кивання на відсутність повноважень певного органу влади або ж посилання на Постанову КМУ від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». У той же час не зрозуміло, чому нехтуються зміни до неї в частині підстав для здійснення позапланових заходів державного контролю: за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини.

А тим часом у зоні садибної забудови Ж-1 виріс п’ятиповерховий багатоквартирний будинок. І на підході ще один. Та що обурює найбільше – інформаційний стенд будмайданчика досі брехливо стверджує, що це індивідуальний житловий будинок. Хоча поруч стоїть п’ятиповерхівка.

Складається враження, що люди, які стоять за цим будівництвом, не бояться нікого. Принаймні в Тернополі. Усім зрозуміло, що вести себе так зухвало можуть лише ті, хто володіє необхідними зв’язками у Тернопільській міській раді. Адже там знаходяться усі важелі прийняття рішень щодо погодження необхідних для ведення будь-якого будівництва документів.

Якщо читач звернув увагу, замовником будівництва за адресою Шпитальна 20, 22 виступає Смалюк Олег Миколайович. Цей чоловік має давні й партнерські стосунки з керівником будівельної компанії ТОВ «Проф-Тер-Буд» Сергієм Щеглецьким. Зокрема, чоловіків об’єднує договір пайової участі у будівництві «індивідуального житлового будинку з приміщеннями для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності» за адресою вул. Весела, 11, 13-а. У 2020 році Щеглецький та Смалюк зверталися до міської ради з проханням внести зміни до містобудівних умов та обмежень щодо цього будівництва. Як і у випадку Шпитальної, на Веселій замість індивідуального житлового будинку ділки-аферисти звели багатоквартирний будинок і з літа минулого року активно продають у ньому квартири.

На перших двох фото помітно частину сусіднього будинку, який «Проф-Тер-Буд» звів на замовлення Валентини Дубик, близької до начальника відділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради Віктора Кібляра

Своєю чергою Сергій Щеглецький у 2018-19 роках забудовував сусідню ділянку на замовлення Валентини Дубик, про що ми писали у журналістському розслідуванні «Земельні схеми Тернополя. Частина друга: Загадки вулиці Веселої». Зокрема, наш журналіст довів зв’язок Валентини Дубик з начальником відділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради Віктором Кібляром через її рідну сестру Тетяну Дубик. Тетяна Дубик та Віктор Кібляр спільно володіли земельною ділянкою за адресою вул. Бродівська, 14, на які згодом наближена до них ТОВ «РКФ-Інвест» почала зводити багатоквартирний будинок. Зараз тут знаходиться житловий комплекс та бізнес-центр «Broad Way» і обидва ці об’єкти мають адреси Бродівська, 13 та 14. А згаданий вище замовник будівництва на Шпитальній Олег Смалюк є керівником ОСББ «Бродівська 11», адресу та місце знаходження якого ми так і не знайшли, але підозрюємо, що йдеться саме про бізнес-центр.

До того ж, Сергій Щеглецький будував на тій самій Бродівський скандальний заклад торгівлі та громадського харчування, на місці якого, за обіцянками Сергія Надала, мала з’явитися естакада для розвантаження трафіку. Про це будівництво «Проф-Тер-Буду» наше видання теж писало журналістське розслідування. Зазначена ділянка була віддана в оренду ПП «Допомога» вже покійного ексдепутата Тернопільської міської ради трьох скликань Махайла Джуса у далекому 2004 році під будівництво ресторану. 14 років на ній нічого не реалізовувалося. Усі ці роки ТМР продовжувала договір оренди. Але після скандальних зміни до Генплану Тернополя, у 2018 році засновником підприємства стає Сергій Щеглецький і, що називається, «понеслося». Тобто, авторитетний та багатолітній депутат міськради Михайло Джус, для якого роками «консервувалася» ділянка під ресторан, зненацька відмовляється від неї на користь невідомого та молодого підприємця 1988 року народження. За нашими даними, Джус «передав» цю ділянку комусь з керівництва міської ради, а цей хтось, у свою чергу, завів на будівництво Щеглецького.

Показовим для розуміння наближеності Щеглецького до Тернопільської міської ради, скажімо, є кримінальне провадження та, внесене до ЄРДР під № 42020211180000053 від 27 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, із клопотанням про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, а саме земельну ділянку з кадастровим номером 6110100000:02:026:0034, площею 0.007 га, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль на куті вул. Вояків дивізії «Галичина» та проспекту Степана Бандери, яка на праві власності належить Тернопільській міській раді та перебуває в оренді ПП «ВІВА-Плюс», засновником якого є той самий Сергій Щеглецький.

Вірогідно йдеться ось про цю ділянку з дивним об’єктом, на який мабуть звернули увагу усі тернополяни:

Враховуючи те, що вказана земельна ділянка могла бути об`єктом кримінально-протиправних дій, постановою слідчого від 8 квітня 2020 року її визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні. Суддя, як того і слід було очікувати, став на сторону міської ради та Щеглецького, а тому у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна – відмовив.

Ось цей молодий чоловік на фото і є Сергієм Щеглецьким, тим самим забудовником, який замість індивідуального житла, нехтуючи усіма можливими Державними будівельними нормами, зводить багатоквартирні будинки:

У 2020 році на місцевих виборах Сергій Щеглецький балотувався до Тернопільської міської ради від партії “За майбутнє”. Тоді в інтерв’ю «20 хвилин» він вперше розповів про себе – народився в сім’ї робітників, навчався у тернопільській 26-ій школі.

«Закінчив спершу училище, потім Тернопільський національний технічний університет, спеціалізація – промислове та цивільне будівництво. У 2010-2013 роках працював будівельником. У 2015 році відчув, що має достатньо досвіду, і розпочав свою справу, заснувавши ТОВ «Проф-Тер Буд» – розповідав журналістам Щеглецький.

Ось він у вже збудованому офісі на Бродівській:

Звісно, є у нього фото і з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Перед виборами на День Незалежності Сергій Щеглецький отримав від міста подяку, як меценат:

Отже, маємо чітку картину – є компанія «Проф-Тер-Буд» невідомого до певного моменту підприємця Сергія Щеглецького, яка одними з перших своїх об’єктів реалізувала дві скандальні забудови на Бродівській та Веселій. Обидва об’єкти зводилися під пильним покровительством міської ради Тернополя в особі начальника відділу земельних ресурсів ТМР Віктора Кібляра. З часом компанія «входить у смак» і починає одну за одною будівельні афери, зводячи з порушеннями норм безпеки багатоквартирні будинки замість індивідуальних будинків, на які отримує необхідні дозволи. В подальшому «невидима» рука відводить від «Проф-Тер-Буду» будь які перевірки, на жодну скаргу щодо цієї компанії не реагують ані правоохоронці, ані контролюючі установи.

Скільки ще на беззаконня компанії Щеглецького будуть заплющуватися очі – невідомо. Надіємося не до того моменту, коли бетонна плита, зірвавшись з будівельного крану «Проф-Тер-Буду», розчавить когось із жителів сусідніх до незаконних п’ятиповерхівок садиб.

На останок наведемо цитату молодого підприємця із згаданого інтерв’ю. Не може бути, щоб такий молодий чоловік страждав від роздвоєння особистості:

«Справді, багато людей вважають, що будівництво шкодить нашому місту. Я б доповнив це визначення: неправильне будівництво шкодить, а правильне навпаки допомагає …».

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