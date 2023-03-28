“Зараз я граю одну з найголовніших ролей”: тернопільський актор Сергій Андрушко, який захищає Україну

Заслужений артист України, актор театру і кіно Сергій Андрушко з перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ. Чоловік розповідає, 25 лютого 2022 року записався до територіальної оборони Тернопільщини. На сході України воює майже рік. Зараз він приїхав до Тернополя у відпустку. У Міжнародний день театру боєць розповів Суспільному про свою роль у захисті держави.

За його словами, до тероборони Тернопільщини пішов у перші дні повномасштабної війни. За цей час побував у гарячих точках, був поранений та на реабілітації.

“Це зовсім інший світ, коли потрапляєш туди. Все докорінно перевертається, як то кажуть, з ніг на голову. Доводиться звикати до іншого життя, до незвичних умов проживання. Доводиться змінювати затишну гримерку на військовий бліндаж, часом не дуже сухий, м’яко кажучи. Але до всього людина звикає”.

У своїй гримерці Сергій Андрушко не був з листопада минулого року. Тоді, пригадує чоловік, вперше під час несення служби, приїхав додому у відпустку.

“Стіл той самий, все те саме. Залишається тільки повернутися. Місце моє ніхто не займав. Чекають. Значить все добре. Я більше тридцяти років вже в театрі. В цій гримерці я провів більшу частину свого життя. Зіграв понад сто ролей. Кожну роль актор перечитує, продумує, потім ідемо на сцену репетирувати. Так само на виставу”.

Сергій Андрушко у своїй гримерці. Суспільне Тернопіль

Чоловік каже, за 30 років на сцені траплялося різне. Були й смішні ситуації.

“Якось я йшов по сцені, а ліхтарі мені ж в очі світять і все решта здавалося темним. І тут, граючи у виставі “По щучому велінню”, я раз, бах, і пішов вниз в оркестрову яму. Там висота більше двох метрів, мабуть. Якось так ноги пішли вперед, я впав і руками так замортизував, що зламав собі великого пальця на руці. Ну нічого, виліз з тої ями. Дограв ще пів вистави. Я граю, дивлюся, що рука вже робиться така, як барабан. Але нічого, глядачі – дітки, вони собі, мабуть, зрозуміли, що “по щучому велінню” Хома собі там впав, потім виліз і далі почав грати”.

Сергій Андрушко з радістю пригадує цікаві історії з акторського життя. Суспільне Тернопіль

Востаннє, до початку повномасштабної війни, актор грав у виставі “Майська ніч”.

Сергій Андрушко. Суспільне Тернопіль

“Вже відвик трохи від цієї сцени, від глядача. Але нічого, дасть Бог перемогу, і все стане на свої місця”, – каже актор.

Сергій Андрушко. Суспільне Тернопіль

На запитання, яку роль хоче зіграти після перемоги, Сергій Андрушко відповів так:

“Зараз я граю, мені здається, одну з найголовніших ролей, які є. Це захист Батьківщини, а далі повернемось, подивимось, побачимо. Щось ще зіграю. Театр – це все. Це друга сім’я. В мене є сім’я одна: моя дружина, діти, родина. А друга сім’я, якби це пафосно не звучало, але воно так і є, – це театр, це мої колеги по роботі, по сцені”.