Знову горе – на війні загинув Сергій Плетюк з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що в Донецькій області загинув військовослужбовець, житель села Підлісці, Великомлинівецького старостинського округу старший солдат, ПЛЕТЮК Сергій Васильович, 1980 року народження, стрілець військової частини А****. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.