23:31 | 1.02.2025
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Знову горе – на війні загинув Сергій Плетюк з Тернопільщини

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В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що в Донецькій області загинув військовослужбовець, житель села Підлісці, Великомлинівецького старостинського округу старший солдат, ПЛЕТЮК Сергій Васильович, 1980 року народження, стрілець військової частини А****. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Сергія!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️

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