Тернопільщина втратила захисника Леоніда Свінтіцького
У населеному пункті Добропілля Покровського району Донецької області внаслідок набряку легень помер солдат Свінтіцький Леонід Борисович, 16.07.1966 р.н. Повідомляє Гусятинська селищна територіальна громада.
З перших днів війни він пішов захищати Батьківщину, був вірний громадянському обов’язку та військовій присязі.
Висловлюємо щирі співчуття його рідній сестрі, Машталяр Тетяні Борисівні, близьким та друзям Воїна.
Вічна пам’ять та шана Леоніду!