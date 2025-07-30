19:29 | 30.07.2025
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Пантеон Героїв 

Більше року вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Віталій Томчук з Тернопільщини

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Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, Томчук Віталій Григорович. Його життя обірвалося на 44-му році під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Віталій вважався зниклим безвісти з 11 червня 2024 року. Повідомляє тернопільська міська рада.

Відданий син України, чоловік та батько, не повернувся додому. Віталій пішов у вічність, залишивши по собі безмежну відданість своїй Батьківщині.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Вічна памʼять Герою, який віддав своє життя за мир і незалежність України!

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