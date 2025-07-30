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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Анатолія Копка

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Відійшов у вічність військовослужбовець, мешканець села Лошнів – Копко Анатолій Михайлович, 15.02.1968 р.н. Повідомляє теребрвлянська міська рада.
З 2014 по 2017 рік Анатолій проходив контрактну службу, захищаючи Україну в зоні проведення АТО. Після повернення працював на заробітках у Франції. Та коли в лютому 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення, Анатолій повернувся в Україну й знову став до лав захисників. Він ніс службу у складі 60-ї окремої механізованої бригади.
Висловлюємр щирі співчуття рідним і близьким захисника.
Сумуємо разом з родиною та поділяємо їхній біль…🕯🙏
В Анатолія Копка залишилися мама, дві сестри і брат.
Вічна та світла пам’ять!🕯🙏
Герої не вмирають!💙

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