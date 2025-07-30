Тернопільщина втратила захисника Анатолія Копка

З 2014 по 2017 рік Анатолій проходив контрактну службу, захищаючи Україну в зоні проведення АТО. Після повернення працював на заробітках у Франції. Та коли в лютому 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення, Анатолій повернувся в Україну й знову став до лав захисників. Він ніс службу у складі 60-ї окремої механізованої бригади.