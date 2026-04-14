До останнього подиху залишався вірним присязі, – Тернопільщина втратила захисника Олега Грищенка

В ці веселі святкові дні Христового воскресіння надійшла сумна звістка в Залозецьку громаду, повідомляє селищний голова Андрій Нога.

На жаль, найгірші побоювання справдилися. Після довгих 13 місяців очікування та надії отримали офіційне підтвердження, що у бою за волю України загинув наш земляк, мужній воїн — ГРИЩЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ (Хрупало Юрій Васильович) 11.04.1980 р.н. житель с.Гаї за Рудою..

Останній бій, який забрав життя Героя відбувся 09 березня 2025 року в районі населеного пункту Привільне Донецької області.

Він до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народові. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. Поділяємо Ваш біль та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою!