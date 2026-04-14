ДНК-експертиза підтвердили страшну звістку, – Ангелом додому повертається Дмитро Лозовський з Тернопільщини

Підтверджено загибель Захисника, випускника Кафедри харчової біотехнології і хімії ТНТУ, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя — старшого солдата Лозовського Дмитра Олеговича, уродженця міста Копичинці, 21 лютого 1983 року народження, радіотелефоніста 2 відділення експлуатації засобів транкінгового та супутникового зв’язку взводу радіозв’язку польового вузла зв’язку, повідомляють у навчальному закладі.

Дмитро став на захист України за контрактом у квітні 2024 року. Як радіотелефоніст взводу зв’язку польового вузла, він забезпечував надзвичайно важливу ділянку — стабільний супутниковий і транкінговий зв’язок, від якого залежала злагоджена робота підрозділів у бойових умовах. Побратими пам’ятають його як відповідального, витриманого та технічно грамотного воїна.

Він загинув 8 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Грузьке на Донеччині — у стрілецькому бою під час облаштування суцільних ліній інженерних загороджень.

Понад пів року рідні жили між надією і болем невідомості… Лише результати ДНК-експертизи підтвердили страшну звістку.

Схиляємо голови у глибокій скорботі…

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто його знав.

Світла пам’ять Герою.

Вічна слава і Царство Небесне!

