Як позбутися пітниці у дітей?

Пітниця у дитини — запальний висип на шкірі, який виникає через затримку поту в протоках потових залоз. Подразнення викликає дискомфорт, неприємні та болісні відчуття, тому батькам варто знати, як позбутися дитячої пітниці.

Чому виникає пітниця?

Пітниця стає проявом порушень у терморегуляції організму. Якщо температура повітря висока або різко підвищується, потові залози починають працювати більш активно. Вони виділяють піт, який знаходиться на поверхні шкіри та захищає від перегріву. Шкіра реагує на постійну наявність поту подразненням, оскільки пори в цей час закриті.

Сприяти виникненню пітниці може:

зайва вага;

спека;

висока температура тіла через захворювання;

синтетичний одяг;

надмірна фізична активність;

недотримання правил гігієни.

Усі ці фактори можуть призвести до запальних висипів на шкірі. Найчастіше висипи виникають у складках тіла, за вухами, на внутрішній поверхні стегон. Висипи супроводжуються почервонінням, сухістю, лущенням шкіри.

Як позбутися пітниці?

Для лікування пітниці краще звернутися до лікаря. Він назначить крем або гель, який прискорює відновлення шкіри, знімає запалення. Засіб має бути обраний відповідно до віку дитини, а також до типу пітниці, на яку вона страждає. У певних випадках додатково виписують антисептики. Діагностувати це захворювання легко, лікування не завдасть клопоту, проте найкраще вдатися до профілактичних методів.

Профілактика пітниці передбачає декілька простих дій. Потрібно носити одяг із натуральних тканин, уникати синтетики, яка щільно прилягає до тіла. Вільний бавовняний одяг добре вентилюється, тому ризик виникнення пітниці стає меншим. У приміщенні потрібно підтримувати оптимальний режим температури та вологості, уникати різких змін температури.

Найголовніше — регулярно робити гігієнічні процедури та не допускати забруднення. Для немовлят також важливо регулярно міняти підгузок і не сповивати дитину надто туго. Варто використовувати якісні підгузки, які забезпечують нормальний рівень вентиляції.