Майже 150 автентичних зразків лемківського одягу подарував музею на Тернопільщині колишній костюмер з Голлівуду Віллям Джула.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила директор музейного комплексу «Лемківське село», куди надійшли етнографічні раритети, Віра Дудар.

«Це надзвичайно цінний подарунок для нашого музейного комплексу. Пан Джула – лемко за походженням, з ним підтримуємо контакти вже давно. Серед отих майже півтори сотні безцінних речей лемківського одягу є не тільки автентичні речі, яким понад 100 років, але й ті, що відтворив, на основі архівних документів, сам Вільям Джула. Він – відомий в українській фольклорист, збирач давнього лемківського одягу. Це – частина його багатющої колекції. Відтепер і ми матимемо колекцію, подібної якій в Україні немає», – розповіла Дудар.

Колишній костюмер із Голлівуду подарував Тернопільщині колекцію лемківського одягу / Фото Віри Дудар

За її словами, такий етнографічний подарунок надійшов за сприяння колишнього працівника НАСА Ладика Максимовича, який має лемківське коріння. Він взяв на себе усі фінансові витрати із транспортування й доставки мистецького вантажу, який зберігатиметься тепер у музейному комплексі в Монастириськах.

Серед надісланого – зразки жіночого та чоловічого одягу, головні убори, сорочки-кошулі, полотняні штани, лейбики, суконні гуні, бруслики, капелюхи, спідниці та корсети.

Передбачається, що після детального опису колекції, у березні її виставлять на огляд у музейному комплексі «Лемківське село у Монастириськах».

Як повідомляло агентство, у містечку Монастириська та околицях проживає одна із найбільших в Україні компактна група лемків. Тут діє музейний комплекс «Лемківське село», – єдиний у світі музей лемківської культури. В ньому зібрано експонати, привезені українцями з різних теренів Лемківщини та подаровані для збереження звичаїв і лемківських традицій. Зібрано понад 3 тисячі автентичних лемківських речей вжитку та побуту, декору та мистецтва. До музейного комплексу належать 6 експозиційних будиночків, які розташовані на Ватряному полі. Там представлена церковна вишивка, столярна, кравецька і гончарна майстерні, відтворено подвір’я ґазд із лемківських сіл.

Як відомо, лемки – західна етнічна гілка українського народу, яка проживала на обох схилах Карпат. У 1944-46 рр. на підставі угоди між урядами УРСР та Польщі відбулася депортація українського населення з території Польщі до УРСР і польських громадян з території УРСР до Польщі.

Загалом депортували майже 500 тис. лемків і розсіяли по всіх областях України. На Тернопільщині оселилося понад 41 тис. родин.

Укрінформ