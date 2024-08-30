Герой-рятувальник Сергій Гоцуляк відтепер навічно у Книзі пам’яті органів системи МВС України

Людина існує, поки існує пам’ять про неї. Аби увічнити цю пам’ять створено Книгу пам’яті органів системи МВС України. Цей проєкт – присвячений світлій пам’яті наших героїв. Там розміщені історії про загиблих під час війни з РФ працівників міністерства.

Серед історій й історія загиблого героя-рятувальника Сергія Гоцуляка.

Початок повномасштабного вторгнення в Україну російських збройних сил, став викликом для кожного… Підполковник служби цивільного захисту Гоцуляк був залучений до проведення робіт з гуманітарного розмінування на визволених територіях Київської та Харківської областей. У складних умовах війни він мужньо виконував небезпечні завдання. Зусиллями піротехнічного підрозділу під його керівництвом було очищено близько 30 тисяч квадратних метрів території, виявлено, вилучено та знищено понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів, які могли завдати значних людських втрат та руйнувань.

Трагедія сталася 4 січня 2023 року… Під час розмінування території біля установки комплексної підготовки газу Дружелюбівського нафтогазоконденсатного родовища, поблизу села Шийківка Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, внаслідок детонації ворожого вибухонебезпечного предмета стався вибух. Від отриманих травм Сергій Гоцуляк загинув на місці події. До останнього миті він залишався вірним присязі та поклав своє життя на жертовний вівтар перемоги у протистоянні російській агресії.