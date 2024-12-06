Хвилина мовчання на честь Андрія БОЖКА

Андрій БОЖОК, 35-річний воїн-захисник, склав свою голову 17 лютого 2023 року під Авдіївкою на Донеччині.



Народжений 26 грудня 1988 року в селі Шельпаки на Тернопільщині, Андрій змалку пізнав ціну праці. Після навчання у місцевій школі він здобув фах у Підволочиському професійному ліцеї та працював на будівництві.



Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій не чекав повістки – вже 7 березня 2022 року добровільно став до лав захисників України. Він служив номером обслуги першого мінометного взводу другої мінометної батареї.



Побратими згадують Андрія як відважного та надійного воїна, який сумлінно виконував свій обов’язок до останнього подиху.



За особисту мужність та відданість Андрій БОЖОК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Андрій залишив у глибокій скорботі дружину Мар’яну та доньку Вероніку. Для них він назавжди залишиться люблячим чоловіком і батьком, який віддав життя за майбутнє своєї родини та України.

За інф. Тернопільської міської ради