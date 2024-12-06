На Тернопільщині хочуть звільнити від відповідальності майже сорок бійців, які залишили частини

Працівники Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони скерували до суду 38 клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які самовільно залишили частини.

Про це Суспільному розповів заступник керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Роман Левицький.

За його словами, клопотання стосуються тих, хто самовільно залишив частину вперше:

“21 листопада 2024 року прийняли Закон України “Про внесення змін до глави 12 “Прикінцеві положення” Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Він передбачає продовження військової служби для тих, хто добровільно залишив військову частину”.

Військовослужбовці мають проінформувати про свій намір повернутися спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, територіальні управління державного бюро розслідувань, органи Національної поліції та військову службу правопорядку:

“Водночас, тим військовослужбовцям, які до першого січня 2025 року добровільно прибудуть до військових формувань, поновлять грошове забезпечення та інші соціальні гарантії”.

За словами Романа Левицького, працівники Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у листопаді зафіксували 25 кримінальних правопорушень щодо військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Цих військовослужбовців можуть ув’язнити щонайменше на 5 років. Щоб уникнути покарання, їм необхідно з’явитися до військової частини до 1 січня 2025 року.