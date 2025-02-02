Хвилина мовчання на честь Андрія ПОБЕРЕЖНИКА

Андрій був світлою людиною, яка мріяла рятувати життя інших. Випускник Львівського університету безпеки життєдіяльності, він обрав шлях захисника ще з початку війни у 2014 році.

У складі 128-ї гірсько-штурмової бригади пройшов пекло Дебальцевого. Вижив тоді, попри обмороження ніг.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, 35-річний Андрій без вагань повернувся на передову. Став стрільцем-помічником гранатометника у гірсько-штурмовому підрозділі.

18 червня 2022 року поблизу Лисичанська ворожий артобстріл обірвав життя воїна, який не мав у серці ненависті, лише бажання захистити свою землю.

За особисту мужність нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У скорботі залишились батьки та сестра. Пам’ять про Андрія береже рідний Тернопіль, де на вулиці Стрімкій встановлено меморіальну дошку на його честь.