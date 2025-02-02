У Покровську триває евакуація цивільного населення, адже ситуація в місті різко загострилася. Російські війська наблизилися менш ніж на три кілометри, а ворог активніше застосовує FPV-дрони. Вулиці майже спорожніли, люди бояться виходити надвір, а багато хто змушений жити у підвалах, оскільки в будинках немає опалення, води та електрики.



Офіцерка відділу цивільно-військового співробітництва Христина Феціца, родом із Тернополя, бере безпосередню участь у евакуації мешканців. Разом із військовими та волонтерами вона допомагає людям виїхати із зони бойових дій. Христина допомагає військовим ще з 2014 року – спочатку як волонтерка, а згодом як військовослужбовиця. Вона працювала в найгарячіших точках Донбасу, займалася логістикою гуманітарної допомоги, допомагала з евакуацією цивільних і підтримувала українських воїнів.



Сьогодні її робота – це не лише організація вивезення людей, а й переконання тих, хто ще вагається, залишити небезпечну територію. Багато мешканців бояться покидати свої домівки або просто не знають, що буде далі. Христина та її команда працюють безперервно, пояснюючи людям загрозу та організовуючи їхній безпечний виїзд.



За офіційними даними, у Покровську ще залишається близько 7 тисяч осіб. Російська армія намагається оточити місто та заблокувати логістику. Евакуація триває, але люди часто відкладають виїзд, попри постійні обстріли та реальну небезпеку. В таких умовах робота військових і волонтерів – це шанс на порятунок для тисяч цивільних, які залишаються в місті.



Сьогодні Покровськ – одна з найгарячіших точок на карті бойових дій. Ситуація змінюється щогодини, а ворог нарощує атаки. Військові закликають місцевих жителів не зволікати та евакуюватися, поки це ще можливо. Евакуаційні рейси здійснюються щодня, і кожен охочий може отримати допомогу.

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