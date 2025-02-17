Хвилина мовчання на честь Ігоря ПИСАРЕВИЧА

Ігор ПИСАРЕВИЧ, успішний українець з Канади, не вагаючись повернувся додому з початком повномасштабного вторгнення. У свої 50 років він одразу пішов до військкомату, щоб стати на захист рідної землі.

Добрий і справедливий, надійний як скала – таким його пам’ятають побратими з Тернопільської тероборони. Згодом Ігор добровільно написав рапорт і вирушив на передову.

Служив водієм стрілецького відділення, мужньо захищаючи Луганщину. 28 квітня 2022 року під час ворожого обстрілу біля Рубіжного життя відважного воїна обірвалось.

За особисту мужність удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно.

У глибокій скорботі залишились мама Софія Михайлівна, сестра та донька Тетяна, які бережуть світлу пам’ять про Героя.