Громадська організація «Країна рівності та правди» звертається до тернополян із пропозицією долучитися до благодійної акції «Задонать свою любов», яка пройде протягом Дня святого Валентина та 8 березня. Мета акції — зібрати кошти на закупівлю дронів для захисників, які перебувають на передовій.



Учасники акції можуть долучитися, поділившись частиною своїх покупок — квітами, кавою, тістечками, іграшками чи стравами. Ці кошти будуть направлені на покупку дронів для 33-ї окремої механізованої бригади та інших підрозділів, що виконують важливі завдання на фронті. Також у закладах міста будуть продаватися «валентинки» — теплі відкритки з милими зображеннями воїнів, створені для підтримки морального духу захисників.



Організатори акції обіцяють максимальну підтримку у вигляді реклами у соцмережах, відеозвернень від членів організації та блогерів, а також звітів для кожного учасника. Партнери акції, зокрема Файне радіо, також долучатимуться до популяризації ініціативи.



Це не перша акція організації. Раніше, в рамках різних заходів, було зібрано понад 2 мільйони гривень на підтримку наших військових. Зокрема, на «Волонтерській коляді» вдалося зібрати 86 тисяч гривень, які були направлені на придбання дронів для бойових підрозділів. Також успішно пройшли акції «Подаруй Миколая», «Заряди передову» та «Удар у відповідь», в рамках яких закуплено важливе обладнання для наших воїнів — від дронів до приладів нічного бачення.



Акції на підтримку Збройних Сил є надзвичайно важливими, адже кожен внесок допомагає наблизити перемогу. Дрони, нічне бачення, зарядні станції — це все необхідні інструменти для ефективної роботи на фронті. Підтримка таких ініціатив — це не лише допомога захисникам, а й вираження нашої єдності та любові до кожного воїна, який бореться за мир в Україні.



Долучитися до акції можна, звернувшись до організаторів або просто зробивши невеликий внесок через придбання продукції в кафе, магазинах та інших закладах Тернополя. Крім того, організатори акції запрошують власників кав’ярень, магазинів, ресторанів та інших закладів долучитися до акції, виставивши на продаж продукцію, частину коштів від якої буде передано на дрони для захисників. Заклади можуть пропонувати своїм клієнтам продукцію, наприклад, квіти, каву чи інші символічні товари, до яких буде долучено благодійний внесок.



Також важливою складовою акції є виготовлення та продаж «валентинок» — теплих відкриток, що містять зображення українських воїнів у піксельному стилі. Ці листівки можна буде придбати в закладах міста, підтримавши акцію не лише фінансово, а й морально.



«Задонать свою любов» — це можливість для кожного тернополянина виразити свою підтримку військовим на фронті, долучитися до великої справи і разом допомогти нашій армії. Підтримка таких ініціатив важлива як для морального духу захисників, так і для забезпечення їх необхідним технічним оснащенням. Разом ми можемо більше!



Контактна особа: Мамчак Юлія

Телефон: 0977513024

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