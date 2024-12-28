Хвилина мовчання на честь Олексія ЧЕРЕВКА

Олексій ЧЕРЕВКО, 44-річний воїн, поклав своє життя 7 листопада 2022 року біля Новоселівки-2 на Донеччині.



Шахтар за професією, він все життя прожив у місті Золоте на Луганщині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись став на захист України.



Після евакуації родини до Тернополя, Олексій залишився боронити рідну землю у лавах ЗСУ, де до останнього подиху виконував свій обов’язок. Його відданість і мужність стали прикладом для майбутніх поколінь захисників України.



У скорботі залишилися дружина Ірина, донька Анастасія і син Вадим.

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