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Хвилина мовчання на честь Олексія ЧЕРЕВКА

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Олексій ЧЕРЕВКО, 44-річний воїн, поклав своє життя 7 листопада 2022 року біля Новоселівки-2 на Донеччині.

Шахтар за професією, він все життя прожив у місті Золоте на Луганщині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись став на захист України.

Після евакуації родини до Тернополя, Олексій залишився боронити рідну землю у лавах ЗСУ, де до останнього подиху виконував свій обов’язок. Його відданість і мужність стали прикладом для майбутніх поколінь захисників України.

У скорботі залишилися дружина Ірина, донька Анастасія і син Вадим.

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