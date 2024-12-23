01:27 | 24.12.2024
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І знову сумна звістка – на війні загинув Василь Старейко з Тернопільщини

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І знову сумна звістка з фронту, повідомляють у Чорківській військовій адміністрації.

Захищаючи територіальну цілісність України, під час виконання бойового завдання в районні ведення бойових дій біля населеного пункту Тихе загинув солдат Старейко Василь Орестович 1986 року народження, житель Заліщицької громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна. Низько схиляємо голову перед світлою пам’яттю загиблого Захисника.

Герої не вмирають!

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