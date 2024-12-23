І знову сумна звістка – на війні загинув Василь Старейко з Тернопільщини

І знову сумна звістка з фронту, повідомляють у Чорківській військовій адміністрації.

Захищаючи територіальну цілісність України, під час виконання бойового завдання в районні ведення бойових дій біля населеного пункту Тихе загинув солдат Старейко Василь Орестович 1986 року народження, житель Заліщицької громади.