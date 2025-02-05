І знову сумна звістка. Загинув Віталій Жук з Тернопільщини
29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Часів Яр, Донецької області загинув житель міста Зборів, ЖУК Віталій Орестович, 28.04.1987 р.н., повідомляє міська рада.
Страшенно нестерпно сприйняти те, що молоде життя обірвалося в розквіті сил. Скільки доброго і світлого могло б бути попереду, але він віддав найдорожче, обороняючи Батьківщину і всіх нас.
Зборівська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі…
Вічна шана і пам’ять Герою…