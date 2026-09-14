На Тернопільщині розпочали осінню кампанію вакцинації диких тварин проти сказу

У Тернопільській області розпочали осінню кампанію з пероральної вакцинації диких тварин проти сказу. Приманки з вакциною розкладають на території 55 територіальних громад області.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Розкладання вакцини триватиме до 17 вересня 2026 року — за сприятливих погодних умов.

Приманки розповсюджують наземним способом у місцях, де найчастіше перебувають дикі м’ясоїдні тварини. Зокрема, їх розкладають:

на узліссях та узбіччях доріг;

поблизу річок і сільськогосподарських угідь;

у лісах — на перехрестях доріг та територіях вирубок.

До проведення кампанії залучені представники Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, державної служби ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, Національної поліції, лісового та мисливського господарства, а також користувачі мисливських угідь.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що кампанія проводиться під контролем спеціалістів відомства.

Приманка з вакциною має вигляд невеликого брикету розміром приблизно із сірникову коробку та запах м’ясокісткового борошна. Як зазначають фахівці, вона безпечна для людей і тварин.

Водночас жителів області просять не брати приманки руками та не переносити їх з місця розкладання, якщо вони їх виявили.

Пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин є одним із заходів профілактики поширення сказу та захисту людей і тварин від цього небезпечного захворювання.