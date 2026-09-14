У Тернополі відкриють виставку авторських ляльок майстринь з різних куточків України. Експозицію «Україна єднає серця» 20 вересня презентують у бібліотеці-філії №4 для дорослих «Етно-центр».

Основу виставки становить колекція авторських ляльок колекціонерки Лідії Лапки. Відвідувачі зможуть побачити ляльки, створені майстринями з різних регіонів України, та ближче познайомитися з розмаїттям українського декоративного мистецтва.

Відкриття виставки розпочнеться о 14:00 за адресою: бульвар Данила Галицького, 6. Вхід на відкриття – для всіх охочих.